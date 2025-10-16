Στην τελική ευθεία το voucher έως 800 ευρώ για οικογένειες – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης» που προβλέπει τη χορήγηση voucher έως 800 ευρώ για παιδιά με αναπηρία, αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών.

Το ύψος του voucher θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών που ορίζεται στο εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης ότι θα πρέπει να γίνουν ανά μήνα σε:

• 800 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον20 συνεδριών ανά μήνα,

• 600 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα

• 400 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ