Στις 2 Νοεμβρίου το 2ο Ακοβίτικα RUN με σύνθημα «Τρέχουμε για τον ποταμό Άρι!»

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασπροχώματος – Ακοβίτικων – Δυτικής Παραλίας “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” συνδιοργανώνουν το 2ο ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ RUN στο πλαίσιο μιας μοναδικής εκδήλωσης που συνδυάζει αθλητισμό, περιβάλλον, πολιτισμό και τοπική ιστορία! Ένα πολυδιάστατο γεγονός για μικρούς και μεγάλους, με κοινό σκοπό την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

Αγώνες για όλους:

Τρέξιμο νηπίων 80μ. – 11:05

Παιδικός αγώνας 600μ. (Δημοτικό) – 10:45 • Αγώνας 1200μ. (Γυμνάσιο) – 10:55

Αγώνας δρόμου & δυναμικό βάδισμα 5χλμ. – 11:00

Μη χάσεις τη μοναδική ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο Ακοβίτικων — ένα ταξίδι στην ιστορία του τόπου μας!

Παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους: Κανό, ποδήλατα, ιππασία, τοξοβολία, επίδειξη καλαθοπλεκτικής, έκθεση φωτογραφίας, τοπικά προϊόντα, παραδοσιακοί χοροί & γεύσεις Μεσσηνίας!

Τοποθεσία: Παραποτάμια περιοχή ποταμού Άρι & Αρχαιολογικός Χώρος Ακοβίτικων (Πλησίον 120 ΠΕΑ)

Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

Μια ημέρα γεμάτη κίνητρο, χαρά, γνώση και οικολογική συνείδηση. Ελάτε να ανακαλύψουμε ξανά τον Άρι και να αναδείξουμε τη φυσική και πολιτιστική του αξία μέσα από τη δύναμη της συμμετοχής!

Δήλωσε συμμετοχή, φόρεσε τα αθλητικά σου και έλα να τρέξουμε μαζί για έναν ζωντανό Άρι!

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bougas-school.gr/page/akobitika-run/