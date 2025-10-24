Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
24
Οκτώβριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το νέο λεωφορείο του ASTERAS AKTOR θα κυκλοφορεί με αριθμό πινακίδας 1821

Share

Το νέο λεωφορείο του ASTERAS AKTOR θα κυκλοφορεί με αριθμό πινακίδας 1821, τιμώντας την Τρίπολη και την Ελληνική Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε από τον τόπο γέννησης της ομάδας μας!

Ο ASTERAS AKTOR συνδέει την ελληνική ιστορία με τη διαδρομή του και για ακόμη μία φορά τιμάει το παρελθόν και την ιστορική πόλη του, την Τρίπολη.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου λεωφορείου της ομάδας μας θα είναι το 1821 τιμώντας την Ελληνική Επανάσταση!

Η ομάδα μας ετοιμάζεται πλέον για το πρώτο ταξίδι με το νέο της λεωφορείο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για τον εκτός έδρας αγώνα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Καλοτάξιδο με σεβασμό στην ιστορία της Τρίπολης και της Ελλάδας μας.

Gallery

Λεωφορείο ASTERAS AKTOR 1821
Λεωφορείο ASTERAS AKTOR 1821
Λεωφορείο ASTERAS AKTOR 1821
Λεωφορείο ASTERAS AKTOR 1821
Λεωφορείο ASTERAS AKTOR 1821
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ