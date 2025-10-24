Το νέο λεωφορείο του ASTERAS AKTOR θα κυκλοφορεί με αριθμό πινακίδας 1821, τιμώντας την Τρίπολη και την Ελληνική Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε από τον τόπο γέννησης της ομάδας μας!

Ο ASTERAS AKTOR συνδέει την ελληνική ιστορία με τη διαδρομή του και για ακόμη μία φορά τιμάει το παρελθόν και την ιστορική πόλη του, την Τρίπολη.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου λεωφορείου της ομάδας μας θα είναι το 1821 τιμώντας την Ελληνική Επανάσταση!

Η ομάδα μας ετοιμάζεται πλέον για το πρώτο ταξίδι με το νέο της λεωφορείο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για τον εκτός έδρας αγώνα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Καλοτάξιδο με σεβασμό στην ιστορία της Τρίπολης και της Ελλάδας μας.

