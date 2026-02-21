Τελευταία Νέα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραλαβή των ακριβών φαρμάκων από το φαρμακείο της γειτονιάς τους δείχνουν οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις που παίρνουν τα φάρμακά τους μέσω ΕΟΠΥΥ.

Οι αιτήσεις των ασθενών ήδη την πρώτη εβδομάδα ξεπέρασαν τις 1000, αφού οι ουρές αναμονής στα 35 φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή τα 67 σημεία διάθεσης του Οργανισμού ανά τη χώρα δεν έχουν μειωθεί σημαντικά, παρά το … lifting στα κεντρικά φαρμακεία του Οργανισμού και παρά τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) κατ΄ οίκον, ήδη από το περασμένο καλοκαίρι.

Οι ασθενείς βλέπουν ως πιο πρόσφορη λύση το φαρμακείο της περιοχής τους, προκειμένου να φτάσουν πιο εύκολα στη θεραπεία τους, να εκτελέσουν ολόκληρη τη συνταγή τους «με μια κίνηση», αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τη συμβουλή του φαρμακοποιού ως επαγγελματία υγείας.

Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας που ξεκίνησε η διάθεση και από τα φαρμακεία της γειτονιάς, πολλοί ασθενείς καταφεύγουν στο φαρμακοποιό τους για να ενημερωθούν πώς θα μπορέσουν να παραλάβουν το φάρμακό τους από το φαρμακείο ή ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν.

Ενόσω τα ερωτήματα πέφτουν βροχή, οι φαρμακοποιοί επισημαίνουν ότι δεν είναι όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους που διατίθενται από τα φαρμακεία, αν και σταδιακά τα διαθέσιμα φάρμακα θα αυξάνονται μέχρι να φτάσουν το ένα τρίτο των φαρμάκων για τις σοβαρές παθήσεις.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
