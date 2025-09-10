Στο παρά πέντε διευκρινίσεις για τα ασανσέρ – 10+3 ερωτοαπαντήσεις

Εως τις 30 Νοεμβρίου 2025 θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα (https: //elevator.mindev.gov.gr) της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα πρέπει να δηλωθούν όλοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες, είτε είναι σε λειτουργία, είτε όχι, σε όλα τα κτίρια όλης της χώρας.

Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή (δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου), το υπουργείο Ανάπτυξης που για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού, και κυρίως ποιας ηλικίας είναι, θα προχωρήσει στη σταδιακή υλοποίηση της όλης διαδικασίας επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ