Ασανσέρ: Η απογραφή εκτοξεύει τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες

Σε νέα δοκιμασία μπαίνουν οι πολυκατοικίες της χώρας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή, έπειτα από δύο δεκαετίες καθυστέρησης, το Μητρώο Ανελκυστήρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε προβλέψει ήδη από τη δεκαετία του 2010, ωστόσο η Ελλάδα προχωρά μόλις τώρα στην υποχρεωτική απογραφή όλων των ασανσέρ, ανεξαρτήτως ηλικίας ή λειτουργικής κατάστασης.

Οι υπολογισμοί κάνουν λόγο για περίπου 500.000 ανελκυστήρες σε ιδιωτικά κτήρια. Η διαδικασία απαιτεί σημαντικούς πόρους και σε πολλές περιπτώσεις εκτεταμένες εργασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική επιβάρυνση.

Οι δαπάνες ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ για πιο σύγχρονα συστήματα και μπορεί να φτάσουν σε χιλιάδες ευρώ για παλαιούς ανελκυστήρες που χρειάζονται αναβάθμιση. Ενώ η μηνιαία συντήρηση βαραίνει τους ενοίκους, οι ανανεώσεις και η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία αποτελούν ευθύνη των ιδιοκτητών.

