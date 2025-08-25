«Στόχος μας είναι μια Περιφέρεια ίση για όλους» – Τι σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής Μαρία Οικονομάκου (video)

Για μια περιφέρεια ίση για όλους, με δομές και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη, η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου συνεχίζει τις άοκνες προσπάθειές της. Αρχικά, αναφερόμενη στα Κέντρα Κοινότητας, η Μαρία Οικονομάκου, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, σημείωσε πως ήδη λειτουργούν 23 και «…είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στην κοινωνική πολιτική. Πιστεύω ότι θα αντικαταστήσουν –αν θέλετε– όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου. Είναι πολύ σημαντικά γιατί προσφέρουν μια ολιστική παρέμβαση στους πολίτες. Λειτουργούν τα περισσότερα· πρόσφατα λειτούργησε αυτό της Επιδαύρου και της Μεσσήνης, όπου σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια. Η Ελαφόνησος θα εξυπηρετείται από τη Μονεμβασιά, η Νεμέα –που δεν έχει δημιουργήσει– θα συνεχίσει από την Κορινθία, ενώ η Δυτική Μάνη θα συνεχίσει να εξυπηρετείται από την Καλαμάτα. Ένας δημότης μπορεί να πάει να κάνει μια απλή αίτηση ή να ζητήσει μια πληροφορία και εκεί να δει τι δικαιούται, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να του παρέχεται, ώστε η καθημερινότητά του να διευκολύνεται. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, καθώς και διαμεσολαβητές Ρομά.»

Στο κοινωνικό παζλ που συνθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου προστίθενται και τα ΚΗΦΗ, για τα οποία πρόσφατα ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων ευρώ. «Βοηθάμε τόσο τις οικογένειες των ανθρώπων που υποφέρουν, απευθυνόμενοι σε ηλικιωμένους, είτε έχουν κινητικά προβλήματα είτε άνοια. Στηρίζουμε τους ίδιους τους ανθρώπους αλλά και τη συνοχή της οικογένειας ταυτόχρονα. Τα ΚΗΦΗ λειτουργούν σε δύο βάσεις. Ήδη λειτουργεί ένα στο Ναύπλιο, σύντομα θα λειτουργήσει και της Καλαμάτας, ενώ περιμένουμε μέσα στον Σεπτέμβριο –μέσω ΑΣΕΠ– την πρόσληψη δύο νοσηλευτών.»

Μια ακόμη σημαντική δομή εστιάζει στην ψυχική υγεία, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να ανακοινώνει μονάδα ψυχικής υγείας στην Τρίπολη. «Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να προλάβουμε έγκαιρα, ώστε να αποφύγουμε την ιδρυματοποίηση οποιουδήποτε ατόμου. Πρόκειται για πρόσκληση που ήδη είναι ενεργή και έχει πάρει παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα χαρτιά τους, είτε πρόκειται για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο είτε για την 6η ΥΠΕ. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην κρίση για νέους με ψυχικά και ψυχωτικά συμπτώματα, κινητές μονάδες παιδιών και εφήβων για γρήγορη ανίχνευση και θεραπεία περιστατικών, κέντρα ημέρας και κινητές μονάδες με εξατομικευμένα σχέδια φροντίδας, καθώς και λειτουργία παιδοψυχιατρικού τμήματος σε Γενικό Νοσοκομείο για ολοκληρωμένη φροντίδα παιδιών και εφήβων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος δράσεων. Σήμερα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ένταξη της Ομάδας Πράξης έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση του «Ξένιου Ζεύς», που ήδη δραστηριοποιείται στην Τρίπολη.»

Όπως εξήγησε η κα Οικονομάκου, υπάρχει συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, τονίζοντας τη βούληση για μια περιφέρεια ίση για όλους: «Ένας στόχος μας είναι στην Πελοπόννησο να υπάρχει συμπερίληψη. Να κάνουμε μια περιφέρεια ίση για όλους.»

Παράλληλα η κα Οικονομάκου υπογράμμισε πως επανεκκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.