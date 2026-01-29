Ατελείωτος θρήνος – Αναζητούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ (video)

Μουδιασμένη όλη η χώρα μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με που μετέφερε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα. Τα ερωτήματα πολλά για το τι έφταιξε και ποια ήταν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος. Ο Άρης Ζωγράφος Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών οδήγησης μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST σημείωσε «Πάρα πολλά πήγαν στραβά κάνουμε εικασίες καθώς περιμένουμε το υπόμνημα των εμπειρογνωμόνων. Έχουμε διαμορφώσει ένα σκεπτικό βλέπουμε έναν οδηγό που επιχειρεί προσπέραση έχει βγάλει δεξί φλας και θέλει να μπει στη λωρίδα του και βλέπουμε στιγμιαία ένα αριστερό φλας και έρχεται αριστερά σε μια πλαγιομετωπική επικάλυψη με μια νταλίκα. Η νταλίκα λειτουργεί σαν ξυράφι και διαλύει το βαν και δημιουργεί περιστροφική κίνηση που αυτό εκτόξευσε τους επιβάτες. Είναι λιγότερος ο χρόνος από 3 δευτερόλεπτα. Η απόσταση που βλέπουμε στο βίντεο στο δευτερόλεπτο και ο οδηγός να ήθελε να αντιδράσει δεν μπορούσε. Ένα ζητούμενο είναι για ποιο λόγο το έκανε ο οδηγός. Η κύρια λογική είναι ότι υπήρχε διάσπαση προσοχής μέσα στο αυτοκίνητο».