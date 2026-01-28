«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΗΜΙΒΥΘΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΆΨΟΓΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΛΑΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
ΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ