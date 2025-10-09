Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Τραμπ: Απελευθέρωση των ομήρων «πιθανώς» τη Δευτέρα

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στους όρους για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα στη Γάζα, μια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και το Κατάρ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη. «Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη».

Το Ισραήλ, η Χαμάς και το Κατάρ επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

