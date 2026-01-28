Συνάντηση Δένδια – Βλάση | “Το 11ο Σύνταγμα Πεζικού παραμένει ανεξάρτητο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων – Σχολή drones στην 124 ΠΒΕ”

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε ο βουλευτής Αρκαδίας και Υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης. Από τη συνάντηση προέκυψαν θετικές ειδήσεις για την Τρίπολη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Βλάσης, αναφέρει … Κόντρα στις «Κασσάνδρες»…εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε μόνο με πράξεις.