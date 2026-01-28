Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
28
Ιανουάριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Δένδια – Βλάση | “Το 11ο Σύνταγμα Πεζικού παραμένει ανεξάρτητο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων – Σχολή drones στην 124 ΠΒΕ”

Share
Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε ο βουλευτής Αρκαδίας και Υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης. Από τη συνάντηση προέκυψαν θετικές ειδήσεις για την Τρίπολη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Βλάσης, αναφέρει … Κόντρα στις «Κασσάνδρες»…εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε μόνο με πράξεις.

Το 11ο Σύνταγμα Πεζικού παραμένει ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
ΚΕΝ Τρίπολης (11ο ΣΠ). Ως ανεξάρτητο διοικητικά και οικονομικά συγκρότημα!
Στην 124 ΠΒΕ θα λειτουργήσει η σύγχρονη σχολή εκπαίδευσης Drones.
Και μην ξεχνάμε ότι η Σχολή Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων είναι πλέον γεγονός και εδράζεται στην Τρίπολη.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Νίκο Δένδια για την συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία.

πηγή: www.kalimera-arkadia.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode