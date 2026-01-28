Συνάντηση Δένδια – Βλάση | “Το 11ο Σύνταγμα Πεζικού παραμένει ανεξάρτητο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων – Σχολή drones στην 124 ΠΒΕ”

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε ο βουλευτής Αρκαδίας και Υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης. Από τη συνάντηση προέκυψαν θετικές ειδήσεις για την Τρίπολη.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Βλάσης, αναφέρει … Κόντρα στις «Κασσάνδρες»…εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε μόνο με πράξεις.
Το 11ο Σύνταγμα Πεζικού παραμένει ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
ΚΕΝ Τρίπολης (11ο ΣΠ). Ως ανεξάρτητο διοικητικά και οικονομικά συγκρότημα!
Στην 124 ΠΒΕ θα λειτουργήσει η σύγχρονη σχολή εκπαίδευσης Drones.
Και μην ξεχνάμε ότι η Σχολή Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων είναι πλέον γεγονός και εδράζεται στην Τρίπολη.
πηγή: www.kalimera-arkadia.gr