Κρίση αλφαβητισμού: Μέρος της λύσης ή του προβλήματος η τεχνητή νοημοσύνη;

Σε αναζήτηση λύσης στην κρίση αλφαβητισμού που φαίνεται να έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τη διάρκεια της πανδημίας, βρίσκονται γονείς, δάσκαλοι και εταιρείες τεχνολογίας. Στην προσπάθειά τους αυτή εξετάζουν το ενδεχόμενο της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, βλέποντάς την ως ευκαιρία.

Ιδιαίτερα στην Αμερική, η πρόκληση του αλφαβητισμού έχει προκύψει εδώ και χρόνια, με τα αποτελέσματα των μαθητών στην ανάγνωση να πέφτουν ακόμη και πριν η πανδημία τα ωθήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Οι εκπαιδευτικοί υποδεικνύουν ως πιθανούς παράγοντες τον αυξημένο χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες, τη μείωση της διάρκειας της προσοχής τους και τη μείωση της ανάγνωσης κειμένων μεγαλύτερου μήκους.

