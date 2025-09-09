Συντάξεις: Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2026

Ελάχιστες θα είναι οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά το 2026, μετά την κυβερνητική εξαγγελία για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% κατά το επόμενο έτος.

Κι αυτό εξαιτίας του μηχανισμού απομείωσης της διαφοράς ο οποίος «επιτρέπει» την απόδοση αύξησης, μόνο μετά τον μηδενισμού της προσωπικής διαφοράς που διατηρεί οποιοσδήποτε συνταξιούχος. Ολόκληρη την ετήσια αύξηση στις συντάξεις τους θα λαμβάνουν – πλέον – όλοι οι συνταξιούχοι από το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στο ποσό της σύνταξής τους.