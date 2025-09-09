Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
9
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2026

Share

Ελάχιστες θα είναι οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά το 2026, μετά την κυβερνητική εξαγγελία για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% κατά το επόμενο έτος.

Κι αυτό εξαιτίας του μηχανισμού απομείωσης της διαφοράς ο οποίος «επιτρέπει» την απόδοση αύξησης, μόνο μετά τον μηδενισμού της προσωπικής διαφοράς που διατηρεί οποιοσδήποτε συνταξιούχος. Ολόκληρη την ετήσια αύξηση στις συντάξεις τους θα λαμβάνουν – πλέον – όλοι οι συνταξιούχοι από το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στο ποσό της σύνταξής τους.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ