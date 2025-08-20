Συντάξεις: Προς κατάργηση η προσωπική διαφορά – Ποια είναι τα δύο σενάρια

Σημαντικές αλλαγές προετοιμάζει η κυβέρνηση στον υπολογισμό των συντάξεων, με στόχο την άρση της αδικίας που υφίστανται περίπου 600.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι από το 2023 δεν έχουν λάβει καμία αύξηση λόγω της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς».

Οι σχετικές εξαγγελίες αναμένεται να γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για νέες φοροελαφρύνσεις, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Η μεταρρύθμιση θα προβλέπει κατάργηση ή μερική μείωση της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι συνταξιούχοι να ενταχθούν από το 2026 στον νέο μηχανισμό ετήσιων αυξήσεων, ο οποίος θα συνδέεται με τη μεταβολή των μέσων μισθών και όχι με τον πληθωρισμό.

