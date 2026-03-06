Οι αλλαγές που έρχονται φέτος στη φορολογία εισοδήματος

Του Απόστολου Αλωνιάτη
Είδαμε σε προηγούμενο σημείωμα μας τι αλλαγές προήλθαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο 5246 (ΦΕΚ Α’ 198/11-11-2025), «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» – που αποτελεί τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, του φορολογικού νόμου, και κατά το μεγαλύτερο μέρος του, και περιέχει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για το φορολογικό έτος 2025. [Αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 με τον νόμο 5246/2025].
Όπως είχαμε σημειώσει στην πλειοψηφία των μέτρων, έχουν έναρξη εφαρμογής από 1 Ιανουαρίου 2026.
Τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών θα δουν άμεσα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από την καταβολή του πρώτου μισθού ή της πρώτης σύνταξης, αφού οι κρατήσεις φόρων θα υπολογιστούν με την νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
