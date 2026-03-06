Οι αλλαγές που έρχονται φέτος στη φορολογία εισοδήματος

Του Απόστολου Αλωνιάτη

Είδαμε σε προηγούμενο σημείωμα μας τι αλλαγές προήλθαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο 5246 (ΦΕΚ Α’ 198/11-11-2025), «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» – που αποτελεί τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, του φορολογικού νόμου, και κατά το μεγαλύτερο μέρος του, και περιέχει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για το φορολογικό έτος 2025. [Αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 με τον νόμο 5246/2025].

Όπως είχαμε σημειώσει στην πλειοψηφία των μέτρων, έχουν έναρξη εφαρμογής από 1 Ιανουαρίου 2026.

Σήμερα θα δούμε όλες αυτές τις αλλαγές που θα επέλθουν από 1.1.2026 και θα επηρεάσουν τα εισοδήματα των φορολογουμένων για το φορολογικό έτος 2026.

Τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών θα δουν άμεσα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από την καταβολή του πρώτου μισθού ή της πρώτης σύνταξης, αφού οι κρατήσεις φόρων θα υπολογιστούν με την νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

