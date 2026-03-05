Ο Σωτήρης Βαρελάς στην εκπομπή ”Τι λες τώρα”: Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στον τουρισμό (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε καλεσμένος ο Σωτήρης Βαρελάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο κ. Βαρελάς ανέλυσε τις επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το αυξημένο κόστος μεταφορών και τη ”νευρικότητα” των κρατήσεων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να θωρακιστεί η εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού. Η Ελλάδα πρέπει να επικοινωνήσει έντονα ότι παραμένει ένας σταθερός και ασφαλής προορισμός, εξηγώντας πώς η γεωπολιτική αστάθεια μεταβάλλει τον χάρτη του διεθνούς τουρισμού και τις τιμές των πακέτων.