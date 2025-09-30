Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για την πιθανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεγαλόπολη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Σαφές μήνυμα εναντίωσης στην προοπτική καύσης απορριμμάτων στη Μεγαλόπολη έστειλε ο Γιάννης Καραθανάσης, πρόεδρος των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης, μιλώντας σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Ο κ. Καραθανάσης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου σχεδίου στην υγεία και το περιβάλλον της περιοχής, υπογραμμίζοντας την αποτυχία του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.

Ερώτηση για το Παλαιοντολογικό Μουσείο στο Ίσωμα Καρυών Μεγαλόπολης κατάθεσε στο περιφερειακό συμβούλιο ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Κουτουμάνος.

Απαντήσεις έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Κώστας Μανδρώνης, ο οποίος είπε: “Είναι έργο ταλαιπωρημένο, έχει αλλάξει τρεις δημάρχους. Το έργο έχει κλείσει. Το εκτελεί ο δήμος Μεγαλόπολης και όχι η περιφέρεια.