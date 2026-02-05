Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Στη Βουλή επανήλθε το ζήτημα του ημιτελούς οδικού άξονα «Αρχαία Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη», που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εγκατάλειψη ενός έργου κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και την οδική ασφάλεια της περιοχής, ενώ το Υπουργείο Υποδομών επανέλαβε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί λόγω χαμηλής κυκλοφορίας και υψηλού κόστους.

Παράλληλα σε υψηλά επίπεδα η στάθμη της τεχνητής λίμνης Λάδωνα με τον δήμο Γορτυνίας να είναι σε επιφυλακή. Αυξημένη εμφανίζεται η στάθμη των υδάτων και στη λίμνη Τάκα, κατά την επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη. Η εξέλιξη έρχεται σε κρίσιμη συγκυρία, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 24,5 εκατ. ευρώ για έργο αρδευτικού δικτύου που θα στηρίξει την αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Η γυναικεία ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ γράφει ιστορία, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με έντονους πανηγυρισμούς και ξεκάθαρη αποφασιστικότητα για ακόμη μεγαλύτερη συνέχεια.

https://www.youtube.com/watch?v=DEIq3nj4JTM