Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ο Δήμος Τρίπολης εντάσσει τη δράση «Ολιστικές Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας και του Παιδιού» στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», με προϋπολογισμό 1.761.544 ευρώ. Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Κώστας Τζιούμης και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Κλειώ Κορώνη–Παπαντωνίου.

Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Κώστα Τζιούμη, ζητώντας να φυτέψουν ένα δέντρο στο πάρκο δίπλα στο σχολείο και να τοποθετήσουν ταμπέλες με περιβαλλοντικά συνθήματα. Ο Δήμος δεσμεύτηκε για την υλοποίηση της δράσης, που θα γίνει σύντομα με τα παιδιά, παρουσία και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ηλία Κούρου.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του γηπέδου στη Μπολιάνα Δημητσάνας με τεχνητό χόρτο πιστοποιημένο από τη FIFA. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παραδίδεται πλέον για χρήση στην τοπική κοινωνία.