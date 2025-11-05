«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή ”Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΤΟ Α.Τ. ΒΟΙΩΝ
ΣΕ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣOΚΟΜΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ
ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΩΒ ΚΑΔΟΥΣ