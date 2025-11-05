Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή ”Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΤΟ  Α.Τ. ΒΟΙΩΝ

 ΣΕ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣOΚΟΜΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ 

ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΩΒ ΚΑΔΟΥΣ

