«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΚΗΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΣΠΑΡΤΗ: ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΦΟΔΟ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ