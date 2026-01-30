«Όταν σβήνουν τα κεριά»: Ένα μυθιστόρημα βαθιά ανθρώπινο, συγκινητικό και σύγχρονο (video)

Η συγγραφέας Φωτεινή Καϊοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, σε μια κατάθεση ψυχής με αφορμή το νέο της βιβλίο. Μας συστήνει το μυθιστόρημα «Όταν σβήνουν τα κεριά», μια ιστορία που αγγίζει με μοναδικό τρόπο τα θέματα της απώλειας και της προσφοράς. Μέσα από τις σελίδες του, ο πόνος μετατρέπεται σε μια λυτρωτική αναγέννηση, διδάσκοντάς μας πώς να βρίσκουμε τη δύναμη να προχωράμε μπροστά. Πρόκειται για ένα έργο βαθιά ανθρώπινο και επίκαιρο, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πνοή και κερδίζει ήδη τις καρδιές των αναγνωστών. Μια συζήτηση που μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι, η ελπίδα μπορεί να ανάψει ξανά. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας για κάθε άνθρωπο που κουράστηκε να αντέχει και αναζητά το δικό του φως.