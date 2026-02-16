«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΣΤΟΝ 60ΧΡΟΝΟ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ ΨΑΡΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΟΡΟΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΆΦΘΟΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΝΕΚΡΟΣ 24ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΠΑΛ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΜΥ