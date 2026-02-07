Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε όρους αγοραστικής δύναμης εξακολουθεί να βρίσκεται η Ελλάδα, τόσο μετά την πανδημία όσο και σε επίπεδο δεκαετίας (2014-2024), παρά τη σαφώς ταχύτερη αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η μεταπανδημική ανάκαμψη δεν μεταφράστηκε στη χώρα μας σε ουσιαστική σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Η απόκλιση αυτή αποτυπώνεται και στα συγκριτικά στοιχεία για την εξέλιξη των εισοδημάτων στην ΕΕ μετά την πανδημία: τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 7% σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο, ωστόσο οι μεταβολές μεταξύ 2019 και 2024 διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Η Ελλάδα μετά την πανδημία κατέγραψε αύξηση πραγματικού εισοδήματος κατά 14%, διπλάσια του μέσου όρου στην ΕΕ (7%) αλλά και στην Ευρωζώνη (6%). Επίσης, ξεπερνά κατά πολύ τη Γερμανία και την Ιταλία (4%), όπως και τη Γαλλία και την Ισπανία (6%).

