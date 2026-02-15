Τα SOS για τα ακίνητα | Από τα κουφώματα έως τα πλακάκια – Τι πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακίνητα

Η συζήτηση γύρω από τα ακίνητα τα τελευταία χρόνια έχει μετατοπιστεί και προς το ζήτημα της ποιότητας, καθώς οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Οι περιγραφές των ακινήτων συχνά με όρους που χρησιμοποιούνται γενικά και χωρίς σαφές περιεχόμενο, δυσκολεύοντας τον αγοραστή να καταλάβει τι πραγματικά περιλαμβάνει η επένδυσή του και ποια χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στο κόστος που καλείται να πληρώσει για την αγορά ενός νεόδμητου.

Σε αυτό το περιβάλλον, γίνεται όλο και πιο αναγκαίο να υπάρχει ένα πρακτικό σημείο αναφοράς. Ένα πλαίσιο που να βοηθά τον υποψήφιο αγοραστή να αξιολογεί αν μια τιμή είναι εύλογη, αν ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στο κόστος και αν η έννοια της ποιοτικής ή πολυτελούς κατασκευής έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Τα ακίνητα

Το ερώτημα τι είναι καλό να περιλαμβάνει ένα νεόδμητο διαμέρισμα στις αρχές του 2026 απαντάται στο βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά, προέδρου ΠΟΜΙΔΑ και επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων και Ηλία Παπαγεωργιάδη, αναλυτή-επενδυτή (Εκδόσεις Καστανιώτη), που διαπραγματεύεται κάθε πτυχή της αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου.

Ειδικότερα η απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, για νεόδμητα ακίνητα με τιμή 4.000-4.500 ευρώ/ τμ δίνεται από έναν οδηγό προσδοκιών που περιλαμβάνεται στο βιβλίου και βασίζεται σε πολύμηνη συνεργασία του Ηλία Παπαγεωργιάδη με μηχανικούς, εργολάβους και μεσίτες. Οι συγγραφείς, συνομιλώντας μεταξύ τους, απευθύνονται σε πρώτο πρόσωπο στον υποψήφιο αγοραστή και καταγράφουν ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται λογικά σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Κουφώματα: Δεν είναι λογικό να θεωρείς δεδομένο πως ένα νεόδμητο διαμέρισμα θα έχει καλά κουφώματα. Θα έπρεπε, αλλά δεν είναι αυτονόητο. Είναι σκόπιμο να ελεγχθεί το θέμα και να ζητηθεί σειρά πρόσφατης παραγωγής από μεγάλη και γνωστή εταιρεία.

Το ιδεατό είναι τριπλό, άθραυστο και αδιάρρηκτο κούφωμα.

Εναλλακτικά, προτείνεται διαπραγμάτευση για νεότερη σειρά, κατά προτίμηση έως δύο ή τριών ετών.

Το μέγεθος των κουφωμάτων επηρεάζει άμεσα το κόστος· όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια, τόσο υψηλότερη η τιμή.

