Το άγνωστο κουμπί στον καθρέπτη του αυτοκινήτου -Γιατί πρέπει να το πατάτε πάντα το βράδυ

Ένας μικρός μοχλός στη βάση του εσωτερικού καθρέπτη μπορεί να μοιάζει με ασήμαντη λεπτομέρεια, ωστόσο στην πραγματικότητα κρύβει μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία, την οποία αγνοεί η πλειονότητα των οδηγών.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πλέον κατασκευασμένα με πλήθος συστημάτων και τεχνολογιών που προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες άνεσης και ασφάλειας, αφού στο σύνθετο τεχνικά περιβάλλον των αυτοκινήτων όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια προηγμένα ψηφιακά συστήματα, τα οποία αναβαθμίζουν το εσωτερικό και εισάγουν νέες, πιο εξελιγμένες λειτουργίες.

Ωστόσο, ακόμη και παραδοσιακά συστήματα του αυτοκινήτου, τα οποία υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, κρύβουν λειτουργίες που πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

