Ταμείο Ανάκαμψης: Σημάδια κόπωσης στην τελική ευθεία – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία του Ταμείου Ανάκαμψης εμφανίζονται σημάδια κόπωσης τόσο στην εκτέλεση των πληρωμών από τις επιχορηγήσεις όσο και στη συμβασιοποίηση νέων δανείων, σύμφωνα με το τελευταίο «Note on the Greek Economy» της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Η πρόοδος του δανειακού σκέλους (υπογραφή συμβάσεων) επιβραδύνθηκε τους τελευταίους μήνες, ενώ η εκτέλεση των πληρωμών του σκέλους των επιχορηγήσεων έχει μετατοπιστεί χρονικά προς το τέλος της περιόδου περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα της ΤτΕ. «Αυτό οφείλεται κυρίως στον διοικητικό φόρτο, ο οποίος αποδείχθηκε μεγαλύτερος του αναμενομένου, κάτι που παρατηρείται επίσης στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ».

Οι πληρωμές και τα δάνεια

Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσιάζει η ΤτΕ στις επιχορηγήσεις από το συνολικό κονδύλι των 18,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στη χώρα μας, οι εισπράξεις μετρητών από την ΕΕ ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν εκταμιευθεί 7,3 δισ. ευρώ προς τους τελικούς δικαιούχους. Επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από το κράτος προς άλλους φορείς, εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

