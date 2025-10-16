Τεχνικό δίδυμο στον πάγκο της Θύελλας Πατρών

Άμεσα έδρασε η διοίκηση της Θύελλας Πατρών για την αντικατάσταση του προπονητή στην ομάδα, προχωρώντας σε σύναψη συνεργασίας με τεχνικό δίδυμο. Τα ηνία αναλαμβάνουν για το υπόλοιποτης σεζόν οι κ.κ. Καραβίας και Νικολακόπουλος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η διοίκηση της Θύελλας Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το προπονητικό δίδυμο Βύρωνα Καραβία και Θεόδωρο Νικολακόπουλο, με άμεσο συνεργάτη τον Γιώργο Νικολακόπουλο.

Το προπονητικό επιτελείο που οδήγησε με επιτυχία την ομάδα μας στην άνοδο στη Γ’ Εθνική, αναλαμβάνει εκ νέου τη τεχνική καθοδήγηση της ομάδας, με στόχο τη συνέχιση της ανοδικής πορείας και την καθιέρωση της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες.

Η διοίκηση εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στις ικανότητες και στο ήθος του προπονητικού διδύμου, καθώς και στο σύνολο του τεχνικού επιτελείου, το οποίο έχει αποδείξει στην πράξη τη γνώση, τη συνέπεια και την αγάπη του για τον σύλλογο.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία και μια νέα σεζόν γεμάτη επιτυχίες, με υγεία και ομαδικό πνεύμα.

Για τη Θύελλα Πατρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο