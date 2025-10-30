Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγουν οι προθεσμίες και ποια είναι τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να καταβάλουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας για το 2026, συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αποσταλούν προς το τέλος Οκτωβρίου και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πληρωμή τους θα ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου.

Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής, το πρόστιμο είναι 25% για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, 50% για τον επόμενο μήνα και από τον Μάρτιο το πρόστιμο φτάνει το 100% του αρχικού ποσού.

Το ύψος των τελών βασίζεται στην πρώτη άδεια κυκλοφορίας, στον κυβισμό του κινητήρα και στις εκπομπές CO₂. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται βάσει κυβισμού, ενώ όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 βάσει εκπομπών CO₂. Τα “καθαρά” οχήματα εξαιρούνται πλήρως.

