Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποιοι δε θα επιβαρυνθούν

Ορισμένοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν φέτος μηδενικό ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς απαλλάσσονται πλήρως από την πληρωμή, ενώ όσοι αμελήσουν την εξόφληση θα αντιμετωπίσουν τσουχτερά πρόστιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσα στον Νοέμβριο, με προθεσμία πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα μπορούν να τα δουν και να τα εξοφλήσουν ηλεκτρονικά, όπως κάθε χρόνο, μέσω του λογαριασμού τους στο myCAR.

Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κυκλοφορίας

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έχουν οι εξής κατηγορίες οχημάτων:

Οχήματα ταξινομημένα από 1/1/2021 και μετά, με εκπομπές έως 122 γραμμάρια CO₂/χλμ.. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ηλεκτρικά και τα περισσότερα plug-in ή υβριδικά μοντέλα.

Οχήματα ταξινομημένα από 1/11/2020 έως 31/12/2020, εφόσον εκπέμπουν κάτω από 90 γραμμάρια CO₂/χλμ.

Οχήματα ιδιοκτησίας ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και πιστοποιήσεις.

