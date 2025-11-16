Τέλος στην αφορολόγητη εισαγωγή μικροδεμάτων από το 2026 – Οι νέοι κανόνες για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές

Από τις αρχές του 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί οριστικά την τελωνειακή απαλλαγή για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, που σημαίνει ότι κάθε πακέτο που εισάγεται από τρίτες χώρες θα υπόκειται πλέον σε κανονικούς τελωνειακούς ελέγχους, δασμούς και προβλεπόμενα τέλη διαχείρισης, όπως αποφασίστηκε την Πέμπτη (13.11.2025) από το Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Το μέτρο αυτό για την κατάργηση αφορολόγητου στα μικροδέματα στηρίζει σθεναρά η Ελλάδα και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ως αναγκαίο για τον υγιή ανταγωνισμό, την προστασία των εσόδων και την ασφάλεια των προϊόντων. Πλέον, επιχειρήσεις και καταναλωτές αρχίζουν να ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά των νέων εξελίξεων.

