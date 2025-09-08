Θ. Μιχελόγγονας: «Το νέο Place Brand είναι η προσπάθειά μας για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή την τόσο επιθυμητή ενοποίηση» (video)

Δυναμική παρουσία στη ΔΕΘ έκανε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. «Για εμάς να είμαστε είναι ευκαιρία και την εκμεταλλευόμαστε. Μιλήσαμε με ανθρώπους και από το εξωτερικό. Η ευκαιρία για δικτύωση είναι μεγάλη» επεσήμανε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας. Μεταξύ άλλων ανέφερε «Είχαμε την τιμή στα εγκαίνιά μας να παρίστανται σημαντικά πρόσωπα της πολιτικής τάξης, δηλαδή ήταν πάρα πολλοί βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρκετοί υπουργοί. Είχαμε ένα γαστρονομικό event το οποίο αφορούσε σε τοπικές γεύσεις και μας συνόδευσε, μας έκανε τη τιμή και η ένωση Οινοποιών Πελοποννήσου να προσφέρει τα κρασιά της και στήσαμε στο περίπτερό μας, το οποίο ήταν η πρώτη εγκατάσταση υπό την νέα ταυτότητα το Place Brand».

Όσον αφορά το Place Brand της Περιφέρειας το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο στην Καλαμάτα είπε «Το νέο Place Brand είναι η προσπάθειά μας για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή την τόσο επιθυμητή ενοποίηση. Για εμάς πρωτίστως το Place Brand είναι ένα εργαλείο το οποίο κοιτάζει και προς τα μέσα, δηλαδή και προς το ίδιο το οικοσύστημα εταίρων της Πελοποννήσου, τους ανθρώπους μας, τις επιχειρήσεις μας, τα επιμελητήριά μας, τους δήμους μας, αλλά κοιτάζει και προς τα έξω, προς τα εξωτερικά κοινά. Είναι κάτι που ο τόπος το χρειάζεται ως έκφραση μιας στρατηγικής, κατά κάποιο τρόπο της στρατηγικής, που ήδη εμείς έχουμε, ήδη υλοποιούμε, με τις οκτώ πυλώνες που σχολίασε ο κύριος Πτωχός, με τις 209 δράσεις που τη συνοδεύουν, και αυτό το εργαλείο το Place Brand που μας βοηθάει αυτή τη στρατηγική, να το πούμε, απλά να την πάρουμε από τα χαρτιά, από τους φακέλους και από τους υπολογιστές, και να τη δώσουμε κάπως στους ανθρώπους, να τη μοιραστούν μαζί μας».