ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θ. Μιχελόγγονας: Το στρατηγικό πλάνο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την τουριστική άνοδο του 2026 (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θανάσης Μιχελόγγονας. Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στη  παρουσία της Περιφέρειας στη διεθνή έκθεση ITB Berlin 2026, όπου θα πραγματοποιηθεί 3-5 Μαρτίου στην Γερμανία . Παράλληλα, παρουσίασε το επερχόμενο AdventureWEEK Peloponnese 2026, μια διοργάνωση-σταθμό που θα φέρει κορυφαίους διεθνείς αγοραστές και Media σε επαφή με τις αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα VisitPeloponnese Connect, η οποία αποτελεί το σύγχρονο εργαλείο δικτύωσης για τους τοπικούς επαγγελματίες.

