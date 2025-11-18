Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
18
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα με γράφουν οι κάμερες όταν περνάω με πορτοκαλί -Τι προβλέπεται για το πρόστιμο των 700 ευρώ

Share

Ο τρόπος αντίδρασης στο πορτοκαλί φανάρι απασχολεί καθημερινά πολλούς οδηγούς, ωστόσο το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν στον σηματοδότη λειτουργεί κάμερα που καταγράφει τις σχετικές παραβάσεις.

Κάποιοι προτιμούν να πατήσουν γκάζι για να προλάβουν να περάσουν, άλλοι – λιγότεροι- φρενάρουν απότομα, ωστόσο όλοι οι οδηγοί που βλέπουν να ανάβει το πορτοκαλί φανάρι ενώ είναι η σειρά τους να περάσουν αισθάνονται νευρικότητα μπροστά στην ανάγκη να πάρουν μια γρήγορη απόφαση.

Ο ρόλος του πορτοκαλί φαναριού είναι να προειδοποιήσει εγκαίρως τον οδηγό για την επερχόμενη διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημά του με ασφάλεια, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ