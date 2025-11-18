Θα με γράφουν οι κάμερες όταν περνάω με πορτοκαλί -Τι προβλέπεται για το πρόστιμο των 700 ευρώ

Ο τρόπος αντίδρασης στο πορτοκαλί φανάρι απασχολεί καθημερινά πολλούς οδηγούς, ωστόσο το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν στον σηματοδότη λειτουργεί κάμερα που καταγράφει τις σχετικές παραβάσεις.

Κάποιοι προτιμούν να πατήσουν γκάζι για να προλάβουν να περάσουν, άλλοι – λιγότεροι- φρενάρουν απότομα, ωστόσο όλοι οι οδηγοί που βλέπουν να ανάβει το πορτοκαλί φανάρι ενώ είναι η σειρά τους να περάσουν αισθάνονται νευρικότητα μπροστά στην ανάγκη να πάρουν μια γρήγορη απόφαση.

Ο ρόλος του πορτοκαλί φαναριού είναι να προειδοποιήσει εγκαίρως τον οδηγό για την επερχόμενη διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημά του με ασφάλεια, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

