Θεόδωρος Βερούτης: «Οι απόδημοι είναι ζωντανοί φορείς της λακωνικής κληρονομιάς»

Στην τελετή αγιασμού των ανακαινισμένων γραφείων του Συλλόγου Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Λακώνων «Ο Λεωνίδας», παρευρέθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ.Ευστάθιος, ενώ παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων και ο Βουλευτής Λακωνίας κ.Νεοκλής Κρητικός, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ.Μιχάλης Βακαλόπουλος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης Γιάννης Καρβουνιάρης.

Στον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για την πρόσκληση, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι απόδημοι και επαναπατρισθέντες ως ζωντανοί φορείς της λακωνικής παράδοσης και ως πρεσβευτές της περιοχής στο εξωτερικό, σημειώνοντας:

«Μεταφέροντας και τις ευχές του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημητρίου Πτωχού, θέλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλλετε διαχρονικά στην καλλιέργεια δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στους όπου γης Λάκωνες, αναλαμβάνοντας ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές δράσεις που προωθούν και ενδυναμώνουν την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα, τη λακωνική κληρονομιά, κρατώντας πάντα ζωντανή την επαφή με την ομογένεια.

Ξέροντας την αγάπη που τρέφουν οι απόδημοι για την πατρίδας τους και την βαθιά τους επιθυμία να επιστρέψουν κάποια μέρα σε αυτήν, εύχομαι ο όμορφος ανακαινισμένος χώρος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο επικοινωνίας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής, ένα σημείο αναφοράς για τους απανταχού Λάκωνες.

Σας ευχαριστώ πολύ.»