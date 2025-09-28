Θρίαμβος για τον Στέφανο Ντούσκο και την Ελληνική κωπηλασία – Χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής στη Σανγκάη

Η ελληνική κωπηλασία ζει μια ιστορική στιγμή! Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη, γράφοντας το όνομά του –και της Ελλάδας– με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια ιστορία του αθλήματος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ασταμάτητος, νικώντας όλους τους αντιπάλους του και επικρατώντας στον τελικό απέναντι στον Γερμανό Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Όλιβερ Ζάιντλερ, τον οποίο κέρδισε για πρώτη φορά σε τελικό.

Ένα μετάλλιο – έξι ιστορικές πρωτιές:

Πρώτο χρυσό της Ελλάδας στο σκιφ ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Πρώτο μετάλλιο του Στέφανου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Πρώτο χρυσό του Στέφανου μετά την ολυμπιακή κορυφή του Τόκιο 2021.

Ταχύτερος χρόνος καριέρας στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Μοναδικό μετάλλιο της Ελλάδας στο Παγκόσμιο του Σανγκάης.

Πρώτη νίκη απέναντι στον Ζάιντλερ σε τελικό.

Ο Στέφανος Ντούσκος απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί σύμβολο δύναμης, επιμονής και αθλητικού μεγαλείου, χαρίζοντας περηφάνια στην Ελλάδα και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την ελληνική κωπηλασία.

Οι πρώτες δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή

Παρακολουθήστε την μοναδική κούρσα του Έλληνα κωπηλάτη στο μεγάλο τελικό του σκιφ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, που τον έστεψε πρωταθλητή: