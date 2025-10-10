Θύελλα Πατρών – Σπηλιώπουλος: «Κομβικό ματς με Πανγυθεατικό» – Δυνατοί αντίπαλοι Μιλτιάδης και Πανθουριακός στη μάχη του ομίλου

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, η Θύελλα Πατρών έχει συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς και δείχνει αποφασισμένη να παλέψει για τους στόχους της. Ο προπονητής της ομάδας, Αλέξης Σπηλιώπουλος, μίλησε στο Best-tv.gr για το ξεκίνημα της σεζόν, τα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση, τη σημασία της επερχόμενης αναμέτρησης με τον Πανγυθεατικό, αλλά και για τη δυναμική του ρόστερ και τα φαβορί του ομίλου.

Έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές, πώς κρίνετε τη συγκομιδή και πώς αποτιμάτε το προηγούμενο ματς;

«Καταρχήν σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Η ομάδα θα μπορούσε να έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Και στο ματς με τη Θουρία που για περίπου 35 λεπτά παίξαμε με παίκτη παραπάνω, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν για να πάρουμε το ματς. Και στο ματς με τον Πέλοπα δεν καταφέραμε να πάρουμε προβάδισμα στο σκορ και αντί αυτού δεχτήκαμε ένα γκολ από αδράνεια και μετά δεν μπορούσαμε αν διασπάσουμε την μαζική άμυνα του αντιπάλου.»

Πόσο κρίσιμη είναι η επόμενη αναμέτρηση με τον Πανγυθεατικό;

«Η επόμενη αγωνιστική είναι πολύ κομβική, γιατί φαινομενικά παίζουμε με έναν αντίπαλο με τους ίδιους στόχους και τέτοια παιχνίδια στην έδρα σου πρέπει να τα κερδίζεις αν θέλεις να παραμείνεις στην κατηγορία.»

Ποιος είναι ο στόχος της Θύελλας στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής;

«Στόχος της ομάδας είναι η παραμονή στην κατηγορία και αυτό να συνδυαστεί με όσο το δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο.»

Το ρόστερ είναι γεμάτο για να σηκώσει το βάρος του μαραθωνίου του εφετινού πρωταθλήματος;

«Θεωρώ ότι το ρόστερ της ομάδας είναι ικανό να σηκώσει το βάρος του μαραθωνίου. Η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών είναι παλανεούχοι ποδοσφαιριστές με δίψα για την διάκριση. Έχουμε επίσης 3-4 έμπειρους ποδοσφαιριστές που με την εμπειρία τους, και με τις παραστάσεις βοηθούν απίστευτα τους μικρότερους.»

Τέλος, ποιες ομάδες βλέπετε ως φαβορί του ομίλου;

«Ο Πύργος, η Ζάκυνθος και ο Παναγιάλειος είναι τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Επίσης, ο Μιλτιάδης και η Κόρινθος έχουν ικανούς ποδοσφαιριστές για να σηκώσουν το βάρος του πρωταθλητισμού.»

Σ. Τριάντου