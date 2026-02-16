Τι αλλάζει στα διπλώματα αυτοκινήτου -Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τους νέους οδηγούς

Η Ε.Ε εισάγει νέο νομικό πλαίσιο για τα διπλώματα οδήγησης, με αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα εκατομμύρια οδηγούς και στην Ελλάδα.

Το δίπλωμα οδήγησης, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, μπαίνει σταδιακά σε μια νέα εποχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τις άδειες οδήγησης, με στόχο όχι μόνο την καλύτερη οργάνωση και τον έλεγχο των οδηγών, αλλά και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο τους νέους οδηγούς, αλλά και όσους έχουν ήδη δίπλωμα εδώ και χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αλλάζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διπλώματα οδήγησης. Κάποιες από τις αλλαγές αυτές έχουν ήδη περάσει στο στάδιο της εφαρμογής, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη στο επίκεντρο συζητήσεων και προσαρμογών σε εθνικό επίπεδο, με την Ελλάδα να καλείται να ευθυγραμμιστεί με το νέο κοινό πλαίσιο.

