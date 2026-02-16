Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
16
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τι αλλάζει στα διπλώματα αυτοκινήτου -Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τους νέους οδηγούς

Share

Η Ε.Ε εισάγει νέο νομικό πλαίσιο για τα διπλώματα οδήγησης, με αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα εκατομμύρια οδηγούς και στην Ελλάδα.

Το δίπλωμα οδήγησης, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, μπαίνει σταδιακά σε μια νέα εποχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τις άδειες οδήγησης, με στόχο όχι μόνο την καλύτερη οργάνωση και τον έλεγχο των οδηγών, αλλά και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο τους νέους οδηγούς, αλλά και όσους έχουν ήδη δίπλωμα εδώ και χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αλλάζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διπλώματα οδήγησης. Κάποιες από τις αλλαγές αυτές έχουν ήδη περάσει στο στάδιο της εφαρμογής, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη στο επίκεντρο συζητήσεων και προσαρμογών σε εθνικό επίπεδο, με την Ελλάδα να καλείται να ευθυγραμμιστεί με το νέο κοινό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode