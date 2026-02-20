Τι σημαίνει αυτή η σταγόνα στα λάστιχα του αυτοκινήτου -Γιατί πρέπει να την παρακολουθώ

Η παρουσία του συγκεκριμένου δείκτη εντοπίζεται σε συγκεκριμένα μόνο ελαστικά, και επιτρέπει στους οδηγούς να αξιολογούν τη κατάσταση των ελαστικών σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση.

Τα ελαστικά είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλειά μας στον δρόμο, καθώς αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο. Από αυτά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η απόδοση, η άνεση και η κατανάλωση του καυσίμου.

Όπως λοιπόν μπορεί να γνωρίζετε και οι ίδιοι, στην ευρωπαϊκή ετικέτα, πέραν της αποδοτικότητας του καυσίμου και του δείκτη θορύβου, εντοπίζεται και ο δείκτης πρόσφυσης σε βρεγμένο δρόμο. Η σημασία του είναι μείζονος σημασίας, διότι η απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο έδαφος παρουσιάζει ελάχιστα κοινά σημεία.

