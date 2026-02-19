Τελευταία Νέα
Αυτό το νησί πωλείται στην ίδια τιμή με ένα σπίτι, αλλά η αγορά του μπορεί να μην είναι και τόσο καλή ιδέα

Το νησί Ίνις Γκίφταν πωλείται στην τιμή ενός σπιτιού: 350.000 λίρες – περίπου 400.000 ευρώ.

Βρίσκεται σε μία από τις πιο άγριες και ανεπηρέαστες ακτές της Ουαλίας, και από το 1970 δεν κατοικείται. Αν η καθημερινότητα και η πολυκοσμία σάς έχουν κουράσει, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σας – αρκεί, βέβαια, να έχετε λίγα χρήματα στην άκρη.

Με το ποσό λοιπόν των 350.000 λιρών -που μεταφράζεται σε περίπου 400.000 ευρώ- είναι δυνατή η απόκτηση ολόκληρου του νησιού, δηλαδή 7,2 εκτάρια άγριων και ανεπηρέαστων τοπίων, κι όλα αυτά στην καρδιά του μεγαλοπρεπούς Εθνικού Πάρκου Εριρί, στη βόρεια ακτή της Ουαλίας.

Το Ίνις Γκίφταν, με βραχώδεις λόφους και ψηλά θαμνώδη φυτά, αναδύεται από τις εκβολές του ποταμού Ντουίριντ και επηρεάζεται από τις παλίρροιες: το νησάκι είναι προσβάσιμο με τα πόδια μόνο κατά την άμπωτη!

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

