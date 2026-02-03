Τι είναι το microshifting και ποιους εργαζόμενους διευκολύνει

Η πανδημία της Covid-19 άλλαξε πολλά στον τρόπο εργασίας, διευρύνοντας την εφαρμογή της τηλεργασίας, αλλά και στις προτεραιότητες που βάζει κανείς στη ζωή του. Το 2026, πολλοί εργαζόμενοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν το παραδοσιακό ωράριο 9-5 και να υιοθετήσουν μια άλλη πρακτική, αυτή του microshifting.

Οι «μικρο-βάρδιες» είναι όταν η εργασία εκτελείται σε μη γραμμικά διαστήματα με βάση την προσωπική ενέργεια, τις ευθύνες ή τα πρότυπα παραγωγικότητας. «Οι εργαζόμενοι αυτοσχεδιάζουν για να συμβιβάσουν τις απαιτήσεις της εργασίας τους με τις πραγματικότητες της ζωής τους», λέει στο CNBC ο CEO της Owl Labs, Frank Weishaupt. Με τον τρόπο αυτό, εξηγεί, όχι μόνο προγραμματίζουν τη ζωή τους αλλά αποκτούν και τον έλεγχό της.

Κατά τη διάρκεια της έκρηξης της τηλεργασίας λόγω της πανδημίας, πολλοί εργαζόμενοι είχαν μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου τους εντός της εργάσιμης ημέρας. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το microshifting ενδέχεται να αντιπροσωπεύει την ανάγκη για τη διατήρηση αυτής της ευελιξίας, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που τους επιτρέπεται κάποιος βαθμός τηλεργασίας.

Ωστόσο, το microshifting δεν είναι μια εντελώς νέα πρακτική, καθώς σε κάποιες χώρες εφαρμόζεται σε τηλεργαζόμενους εδώ και δεκαετίες, πριν ακόμη πάρει αυτό το όνομα, και ακόμη περισσότερο πριν από την πανδημία του Covid-19.

Η εξ αποστάσεως εργασία κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού άφησε σε πολλούς τη συνήθεια να είναι παρόντες ή διαθέσιμοι για τους αγαπημένους τους καθώς και να φροντίζουν καλύτερα την υγεία τους. Με τις «μικρο-βάρδιες» αν χρειαστεί να πάρουν άδεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι εργαζόμενοι αναπληρώνουν αυτή την ώρα το βράδυ ή νωρίς το πρωί.

