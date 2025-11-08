Τι ισχύει με την ελληνική ομάδα που θα λάβει μέρος στο NBA Europe από το 2027

Ημέρα αποκαλύψεων ήταν η Παρασκευή (07/11) για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το NBA Europe έχει ήδη καταστρώσει τα πλάνα του και… πατάει γκάζι ενόψει του φθινοπώρου του 2027. Το σημείο αυτό αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς θα εγκαινιαστεί η νέα λίγκα, που θα προκύψει μέσα από τη συνεργασία της FIBA με το ΝΒΑ. Και όπως είναι φυσικό, αναμένεται να αλλάξει τον μπασκετικό χάρτη στην Ευρώπη.

Πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση «NBA Europe» είναι ο Γιώργος Αϊβάζογλου. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΝΒΑ σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο, καθώς θα είναι ο GM του NBA Europe. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με υψηλόβαθμα στελέχη της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη «τρέχει» τις διαδικασίες προκειμένου όλα να είναι έτοιμα ενόψει του Οκτωβρίου του 2027.

Μάλιστα μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Μποκόνι, στο Μιλάνο, αποκάλυψε τη δομή που θα έχει η λίγκα, σε πρώτη φάση. Για την ακρίβεια, τόνισε πως θα υπάρχουν 12 ομάδες top tipe, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα από την Αθήνα θα έχει θέση στη λίγκα, που θα είμαι ημί-ανοιχτή με 16 ομάδες στο σύνολο.

Στη νεοσύστατη λίγκα θα υπάρχουν δύο ομάδες από την Ιταλία (μία από τη Ρώμη και μία από το Μιλάνο), δύο ομάδες από το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο και Μάντσεστερ), δύο ομάδες από τη Γαλλία (Παρίσι και Λυών, με την Βιλερμπάν να είναι αυτή που θα καλύψει τη μία θέση), δύο ομάδες από την Ισπανία (Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση), δύο ομάδες από την Γερμανία (μία από το Μόναχο συν την Άλμπα Βερολίνου), μία ομάδα από την Κωνσταντινούπολη (Γαλατάσαραϊ) και μία ομάδα από την Αθήνα.

Για την ακρίβεια, θα υπάρχουν 12 ομάδες top tier από την Ευρώπη, ενώ θα προστεθούν σε αυτές επιπλέον τέσσερις. Η κάτοχος του BCL, αλλά και τρεις ομάδες που θα προκύψουν από λίγκες της Ευρώπης και θα έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα πρωταθλήματά τους.

Η κουβέντα αναφορικά με την παρουσία ελληνικής ομάδας στη λίγκα έχει ανοίξει για τα καλά. Ήδη άλλωστε ο Μαρκ Τέιτουμ, το δεξί χέρι του Άνταμ Σίλβερ στην ηγεσία του ΝΒΑ, έδωσε το στίγμα του, αναφορικά με την παρουσία ελληνικής ομάδας στο NBA Europe.

