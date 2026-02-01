Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος το νομοσχέδιο με τον εύγλωττο τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Τo νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, από την οποία θα εκλέγονται τρεις βουλευτές. Κάθε κόμμα που έχει συνδυασμούς στα ¾ της Επικράτειας μπορεί να έχει έως πέντε υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο εκλογέων εξωτερικού. Ο εκλογέας θα μπορεί να επιλέξει έναν υποψήφιο του κόμματος που επιλέγει.

Η κατανομή των εδρών της εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατανομή των εδρών στις λοιπές τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.athensvoice.gr πατώντας ΕΔΩ

