Τι ζητούν οι επιχειρήσεις από την κυβέρνηση | Συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για να επιβιώσουν (video)

Σε «συμπληγάδες» βρίσκονται οι επιχειρήσεις με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις να είναι διαρκείς και με προσδοκίες να υπάρχουν για τα όσα αναμένονται από τις επικείμενες εξαγγελίες στην ΔΕΘ, από την πλευρά της κυβέρνησης.

Και μπορεί το «καλάθι» να είναι μεγάλο σε ότι έχει να κάνει με το ποσό που πρόκειτα να διατεθεί, ωστόσο το κρίσιμο είναι το πόσο αποδοτικά στην βάση της ελάφρυνσης και της στήριξης μπορεί να είναι τα μέτρα αυτά για τις επιχειρήσεις. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST o Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,Iωάννης Χατζηθεοδοσίου έκανε λόγο για θετικές τις πληροφορίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, με αιχμή τη μείωση της φορολογίας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, ενώ ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα που “καίνε” τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιμένουν άμεση λύση. Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που να εξασφαλίζει ισονομία μεταξύ μικρών και μεγάλων, τόνισε το κρίσιμο θέμα της ρύθμισης οφειλών, εκτιμώντας ότι υπάρχουν πάνω από 300.000 επιχειρήσεις με αρρύθμιστες υποχρεώσεις που, όσο δεν ρυθμίζονται, οδηγούνται σε “αργό θάνατο”. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που ανέφερε για αύξηση των χρεών στον ΕΦΚΑ από 32 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 51 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία που φτάνουν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία διετία, και χρέη στους παρόχους ενέργειας που ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πολύ υψηλών τραπεζικών χρεώσεων, επισημαίνοντας ότι μια μικρομεσαία επιχείρηση δαπανά ετησίως από 2.500 έως 7.000 ευρώ για να καλύψει αυτές τις χρεώσεις. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. στάθηκε ιδιαίτερα στο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα.

Επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπως εξήγησε, δαπανούν το 50% του εισοδήματός τους για ενοίκια. Επέμεινε ότι η λύση δεν είναι τα επιδόματα αλλά η αύξηση της προσφοράς, προτείνοντας την αξιοποίηση των δεκάδων χιλιάδων κλειστών ακινήτων του δημοσίου, υπηρεσιών και τραπεζών, καθώς και τη στήριξη των ιδιωτών για επισκευές παλαιών κτιρίων. Κρίσιμο για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, με τον κ. Χατζηθεοδοσίου να υπογραμμίζει την ανάγκη παρέμβασης και στήριξης από την πλευρά της Πολιτείας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. εκτίμησε, πάντως, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για γενναιότερα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ότι η ΔΕΘ αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σταθερότητα της αγοράς. Βέβαια, μέσα στα υπόλοιπα εξέφρασε την ανησυχία του για την εντεινόμενη ακρίβεια και τη μείωση της καταναλωτικής δυναμικής και το μείγμα της πίεσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαμορφώνεται στην κοινωνία, όπως και για την αποκολουθούμενη πολιτική “επιθυμία” να… κλείσει ένα μεγάλο μέρος των μικρών επιχειρήσεων.