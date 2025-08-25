Tι θα περιλαμβάνει το φετινό πακέτο της ΔΕΘ – Μειώσεις στη φορολογία και πιθανή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Στο βασικό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής βρίσκεται η διαρκής στήριξη των εισοδημάτων και της οικογένειας, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Είναι αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφουν στους πολίτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στη ΔΕΘ, στο χθεσινό (24.8.2025) μήνυμα του στα social media, δίνοντας το στίγμα προθέσεων για το πακέτο ενισχύσεων που θα ανακοινωθούν. Το κόστος των εξαγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 1,5 έως και 2 δισ. ευρώ. Θα περιλαμβάνονται κυρίως φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους και επαγγελματίες αγρότες.

«Το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, με επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, την προσθήκη δύο ενδιάμεσων συντελεστών 15% για εισοδήματα 10.000 έως 15.000 ευρώ από 22% που είναι σήμερα και 40% ή 42% από 40.000 έως 50.000 ευρώ από 44% που ισχύει τώρα.

«Αν εφαρμοστεί η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 15% για τα εισοδήματα από 10.000 έως 15.000 ευρώ, τότε εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, δηλαδή ετησίως 14.000 ευρώ, θα έχει όφελος περίπου 23 ευρώ το μήνα, δηλαδή 280 ευρώ ετησίως. Εργαζόμενος με 1.600 ευρώ μηνιαίο μισθό, δηλαδή 22.400 το χρόνο θα έχει όφελος περίπου το μήνα 29 ευρώ, δηλαδή 350 ευρώ ετησίως» όπως εξηγεί η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου…

διαβάστε το ρεπορτάζ του www.newsit.gr πατώντας εδώ