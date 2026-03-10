Tigers: «Μπάκο – Καϋμενάκη, βγείτε μπροστά, προστατέψτε τον Αστέρα»

Την ανησυχία τους για το μέλλον του συλλόγου εκφράζουν οι Tigers, οι φανατικοί φίλαθλοι του Αστέρα Τρίπολη καθώς η ομάδα έχει περιέλθει σε δεινή θέση φέτος, με ορατό τον κίνδυνο το υποβιβασμού. Με έκδηλη την αγωνία για όσα θα φέρει η επόμενη μέρα οι Tigers καλούν τουςΜπάκο – Καϋμενάκη να «βγείτε μπροστά, προστατέψτε τον Αστέρα».

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Οι ομάδες περνάνε καμπές, καλά και κακά φεγγάρια, κάποιες υποβιβάζονται και εξαφανίζονται άλλες επανακάμπτουν και προοδεύουν. Η φετινή μας εικόνα μας οδηγεί καρφί στην σούπερ λιγκ 2 για πρώτη φορά στην ιστορία μας και αν κρίνουμε από το γραφείο τύπου της διοίκησης που ήδη απ’ το ματς με τον Ατρόμητο άρχισε τα μνημόσυνα, μάλλον μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι το παραπάνω θλιβερό σενάριο επιβεβαιώνεται. Δεν θα ασχοληθούμε με τα έμμισθα μποτάκια του δημοσιογραφικού βόθρου. Η φετινή σεζόν είναι το επιστέγασμα μιας απίστευτα λανθασμένης και κακοσχεδιασμένης πορείας χρόνων. Απ’ τις εδώ και χρόνια αλλοπρόσαλες αλλαγές προπονητών, το ξεπούλημα παιχτών των ακαδημιών, τις τυχάρπαστες μεταγραφικές επιλογές και το εντελώς ανύπαρκτο πλάνο παιχνιδιού σε κάθε αγώνα, ο ΑΣΤΕΡΑΣ, η ομάδα κόσμημα της Πελοποννήσου, μαρτυρά βαθιά ανικανότητα και αδυναμία οργάνωσης.