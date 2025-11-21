Το 2027 φέρνει ανατροπές στη συνταξιοδότηση

Σημείο καμπής αναμένεται να αποτελέσει το έτος 2027 για το ελληνικό σύστημα, ασφάλισης καθώς παρόλο που δεν προβλέπεται άμεση αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η χρονιά αυτή θα ενεργοποιήσει για πρώτη φορά τη ρήτρα που συνδέει τα όρια με το προσδόκιμο ζωής. Μέσα στους επόμενους μήνες επίκεινται εξελίξεις οι οποίες θα καθορίσουν αν οι σημερινοί εργαζόμενοι θα χρειαστεί να παραμείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας πριν λάβουν σύνταξη.

Τι ισχύει σήμερα

Το βασικό πλαίσιο συνταξιοδότησης που ισχύει σήμερα προβλέπει τη χορήγηση πλήρους σύνταξης στα 62 έτη για όσους έχουν 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ όσοι έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης μπορούν να λάβουν σύνταξη στα 67 έτη ηλικίας. Αυτά τα όρια θεσπίστηκαν τα τελευταία χρόνια υπό το πρίσμα του εξορθολογισμού και της σταθεροποίησης του ασφαλιστικού συστήματος.

