Βρέχει και χρειάζεται να στεγνώσετε τα ρούχα σας; Να ένα ιαπωνικό κόλπο για να το κάνετε γρήγορα και χωρίς δυσάρεστες οσμές

Ακόμα και τις βροχερές μέρες, η ανάγκη για καθαρά ρούχα δεν σταματά, οπότε καλούμαστε να βρούμε τρόπους ώστε να απλώνουμε μέσα στο σπίτι αποφεύγοντας την υγρασία και τις οσμές.

Η εικόνα δεν αρέσει σε κανένα αλλά λίγο έως πολύ την έχουμε αντικρύσει όλοι στο σπίτι μας. Έξω να βρέχει και να αναγκαζόμαστε να απλώσουμε την μπουγάδα στο σαλόνι ή την κρεβατοκάμαρα. Κάπως έτσι δημιουργείται ένα μικρό χάος από υγρά υφάσματα και μετά από λίγες ώρες μια δυσάρεστη μυρωδιά υγρασίας κυριαρχεί στον χώρο.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει μια πολύ απλή μέθοδος που αποδίδεται στους ειδικούς της νοικοκυροσύνης, τους φίλους μας Ιάπωνες.

Γιατί τα ρούχα μυρίζουν πιο εύκολα στο σπίτι

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο εξωτερικός καιρός αλλά η υγρασία που εκλύεται από τα ίδια τα βρεγμένα ρούχα. Όταν είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, η απλώστρα μετατρέπεται σε ένα μικρό θερμοκήπιο. Στην υψηλή θερμοκρασία του σπιτιού, το νερό εξατμίζεται αργά και η υγρασία εγκλωβίζεται στους τέσσερις τοίχους, δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων που προκαλούν δυσοσμία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ