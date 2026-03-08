Δύσκολες ώρες για τους ψαράδες (video)

Share Δύσκολες ώρες που φθάνουν την επιβίωση περνούν οι επαγγελματίες ψαράδες. Η επάρκεια των ψαριών μειώνεται την ώρα που οι τιμές για τους ίδιους παραμένουν χαμηλές, όπως και τα προβλήματα στον χώρο. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 8 Μαρτίου 2026 7:36 πμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στο Βλαχιώτη Λακωνίας (video) 07.03.2026 Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις 07.03.2026 ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα 07.03.2026 Array