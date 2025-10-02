Τελευταία Νέα
Το ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης “Φίλιππος Τσιχριτζής” στην Τρίπολη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει το κοινό για το ωράριο επισκέψεων της Πινακοθήκης «Φίλιππος Τσιχριτζής»:

  • Κάθε Τρίτη: 18:00 – 21:00
  • Κάθε Πέμπτη: 09:30 – 13:00
  • Κάθε Σάββατο: 11:00 – 14:00

Για επισκέψεις σχολικών τάξεων, οι εκπαιδευτικές μονάδες παρακαλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως τηλεφωνικά με τον Υπεύθυνο της Πινακοθήκης, ώστε οι ξεναγήσεις να πραγματοποιούνται με τον απαραίτητο προγραμματισμό κάθε Πέμπτη.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 3, Τρίπολη, Τ.Κ. 22132

Τηλέφωνο Πινακοθήκης (κατά τις ώρες λειτουργίας): +30 2710 225199

Τηλέφωνο Δήμου Τρίπολης: 2713 600403

**Ο Δήμος Τρίπολης προσκαλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την Πινακοθήκη «Φίλιππος Τσιχριτζής» και να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο και την ομορφιά των έργων τέχνης που εκτίθενται στις αίθουσές της.

